Чтобы не попасть в тюрьму, пошел на фронт: за что военный трибунал судил Папанова

Анатолий Папанов с первого появления на экране поражал зрителей своим талантом и мастерством. За годы карьеры он стал главной звездой советского кино и не стеснялся откровенно рассказывать о своей жизни в интервью. При этом о службе в армии прославленный артист старался не упоминать.

Дело в том, что служить артиста забрали еще во время учебы в ГИТИСе. Он вместе с сослуживцами оказался в 73-м запасном стрелковом полку и однажды решил сбежать в самоволку, чтобы познакомиться с девушками. Пропажу солдат тут же заметили, и уже утром он оказался перед лицом военного трибунала. По строгим законам его приговорили в шести годам заключения.

Папанов уже смирился со своей судьбой, как ему предложили выбор: отмена приговора в обмен на немедленную отправку на фронт. Так, 3 января 1942 года артист уже двинулся на передовую в составе маршевой роты 92-го запасного стрелкового полка.

Прослужить Папанову удалось всего девять месяцев. В одном из боев рядом с ним разорвался снаряд, который сильно повредил ему ногу. В госпитале врачи ампутировали ему три пальца и отправили домой, несмотря на мольбы солдата разрешить ему продолжить службу.