«Чтобы не говорили про нее ничего»: оскандалившаяся Ахеджакова сменила имя

Лия Ахеджакова в последнее время находится на слуху. Знаменитость со скандалом была уволена из «Современника» и отправилась на гастроли за границу. Теперь же ее бывшая коллега Валентина Талызина раскрыла секрет артистки. Оказывается, она всю жизнь выступала под чужим именем.

О родном отце звезды практически ничего не известно. Ее мать и сама любимица Эльдара Рязанова никогда не говорили о мужчине. Когда девочке было всего четыре года, Юлия Александровна переехала в Красноярск и встретила там режиссера Меджида Ахеджакова. Он удочерил девочку, дал свою фамилию и официально записался ее отцом. Именно как Лия Меджидовна и стала известна по всему СССР.

Талызина на шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, что настоящего отца экс-подруги звали Нахим.

«Взяла имя своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего», — заявила актриса.

В Сети не первый раз появляются слухи якобы о настоящем отце Лии Ахеджаковой, но ни одна история до сих пор не нашла подтверждения.