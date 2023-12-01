«Чтобы не чувствовать себя униженным»: Киркоров внезапно заговорил о Пугачевой

Филипп Киркоров давным-давно развелся с Аллой Пугачевой, но до сих пор живет по ее наставлениям. Певца сдало с потрохами всего одно признание.

Поклонникам поп-короля российского шоу-бизнеса не стоит ждать его появления на голубых экранах в новогоднюю ночь. В этот праздник артист решил отказаться от работы и остаться с любимой семьей.

По словам знаменитости, по своей натуре он консерватор, поэтому встретит 2024 год за просмотром новогодних советских фильмов и поеданием «Оливье». И музыканта совсем не беспокоит тот факт, что он упустит отличную возможность заработать на участии в рождественских шоу, не появится в обществе других звезд. Этому исполнитель научился у Примадонны отечественной эстрады.