Чтобы не бесить гостей: на «Поле чудес» ввели правило, касающееся болтливого Якубовича

Леонид Якубович много лет является ведущим капитал-шоу «Поле чудес». Многие зрители уже и не помнят, что передачу когда-то вел другой человек. В каждом выпуске Леонид Аркадьевич много общается и шутит с участниками, но одно правило он соблюдает неукоснительно, чтобы не сболтнуть лишнего.

Сам Якубович рассказал, что встреча с участниками шоу «Поле чудес» в кадре для него не первая. За пять минут до начала съемок он обязательно беседует со всеми гостями и задает им один и тот же вопрос. Ведущий узнает, какие темы они не хотели бы поднимать в разговоре.

Некоторые просят не затрагивать вопросы работы, другие предпочитают не говорить о семье. Это необходимо, чтобы все перед камерой чувствовали себя спокойно и никто не попал в неудобную ситуацию из-за болтовни Якубовича. Именно это обеспечивает съемкам комфортную атмосферу и много веселья без чувства неловкости.