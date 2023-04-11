Чтобы мужчины заглядывались: секрет Ирины Пеговой доступен любой россиянке

Ирина Пегова — яркий пример того, что даже с неидеальной фигурой можно стать знаменитой и успешной. Артистка — обладательница аппетитных форм. Сколько бы она ни худела, избавиться от них так и не вышло.

Со временем актриса поняла, что преобразить себя можно не только за счет строгих диет или занятий спортом. Звезда экрана научилась делать так, чтобы мужчины при виде нее теряли голову. И этот метод доступен каждой россиянке.

Артистка знает секрет, при помощи которого можно легко подчеркнуть зону декольте, а талию сделать более узкой. Как пишет портал «Новый очаг», Пегова не пренебрегает широкими поясами и корсетами, которые акцентируют внимание на области между грудью и бедрами. А вот от свободных платьев и рубашек знаменитость отказывается и правильно делает. Дамам с ее типом фигуры такие наряды противопоказаны.