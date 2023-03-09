Чтобы муж не упрекал: девушка сходила на «Модный приговор» и в разы похорошела (фото)

32-летнюю Евгению на «Модный приговор» привел муж. Ему не нравилось, что супруга совсем забросила себя в декрете. Он также боялся, что после окончания отпуска по уходу за ребенком вторая половина не сможет найти достойную работу в офисе, ведь ее гардероб полностью состоял из толстовок и джинсов.

Супруг взялся сам подобрать одежду для своей жены. Он верно выбрал узкие брюки бордового цвета, чтобы подчеркнуть красивые ноги возлюбленной. Но разноцветная кофта с поперечными полосами визуально добавила формам героини пару размеров. Платье с вырезом открыло плечо, что в ситуации Евгении не самый лучший вариант.

На помощь пришли стилисты, которые решили помочь женщине изменить свой имидж. Клетчатая рубашка с рукавами 3/4, темно-синяя юбка с ботильонами и бордовой сумкой превратили домохозяйку в бизнес-леди. Бордовое пальто и костюм приглушенного зеленого оттенка освежили героиню, придали образу шика и элегантности. Такое перевоплощение обрадовало и супруга, и саму Евгению. Домой она забрала комплекты от стилистов.