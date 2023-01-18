Чтобы брак был счастливым: раскрыта лучшая разница в возрасте между супругами

Исследователи долгие годы пытались определить, как влияет на супружескую жизнь разница в возрасте у партнеров. Многие были уверены, что муж должен быть старше жены, тогда как другие считали, что идеальные союзы получаются при минимальной разнице. И вот журнал Journal of Population Economics провел масштабное исследование, чтобы навсегда разрешить этот вопрос.

Как оказалось, самые успешные и долговечные союзы между людьми, которые родились с разницей максимум в три года. Именно такие пары были больше всех довольны своими отношениями. На втором месте расположились супруги, один из которых старше максимум на шесть лет. И чем больше у партнеров была разница в возрасте, тем меньше они были счастливы в своих отношениях.

При этом исследователи обнаружили, что пары, где один из супругов значительно старше другого, намного хуже переживают экономические и социальные потрясения. Такие пары в первые годы отношений демонстрировали высокий уровень счастья, однако через некоторое время их союзы практически всегда разрушались.

Таким образом, по данным ученых, и муж, и жена должны быть примерно одного возраста, чтобы их роман был крепким и счастливым.