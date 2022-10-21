Что звезды Голливуда сказали о «Самогонщиках»: русские не поверили в такой абсурд

Короткометражка «Самогонщики» была сняла Леонидом Гайдаем в 1962 году и рассказывала о приключениях Труса, Балбеса и Бывалого. Фильм стал очень популярным в СССР, однако иностранные зрители не всегда могли по достоинству оценить ленту.

Как однажды рассказывал Евгений Моргунов, ему удалось показать картину Грегори Пеку и Шону Коннери, с которыми он познакомился в одной из своих заграничных поездок. Голливудские звезды не могли оторвать глаз от погони трех героев за собакой, которая украла часть самогонного аппарата, однако воспринимали это не как комичный эпизод, а как настоящий остросюжетный фильм. В конце же Пек и Коннери признались, что не поняли, почему герои просто не сходили в магазин и не купили алкоголь там, а были вынуждены делать его самостоятельно.

При этом далеко не все пользователи Сети поверили в правдивость этой истории. Как отмечают внимательные поклонники, в США годами ранее тоже был сухой закон, который запрещал распространение алкоголя. И Пек застал его, хоть и был еще ребенком, поэтому должен был понимать особенности юмора в короткометражке.

«То есть звезды американского кино напрочь забыли историю с сухим законом в США?» — рассуждают зрители.

В целом же комментаторы уверены, что рассказ Моргунова о той встрече можно смело считать актерской байкой, поэтому вовсе не обязательно верить в его правдивость.