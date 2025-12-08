Меню
8 декабря 2025 10:23
От казачьей частушки до тюркских корней.

Фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли» стал эталоном абсурдной комедии, а его название вызывало споры. Откуда взялись эти странные, запоминающиеся слова?

Оказывается, даже у создателей фильма не было единого ответа — есть две живые, почти фольклорные версии, каждая из которых имеет право на существование.

Версия сценариста

Версия первая, официальная: бабушкина частушка. Сценарист фильма Виталий Москаленко в интервью раскрывал, что корни названия — в его детстве. Фразу «Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин» ему пела бабушка, баба Оля, родом из станицы Михайловской под Волгоградом.

Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был

Это была просто весёлая, бессмысленная припевка из казачьего фольклора. Изначально Москаленко хотел использовать всю длинную фразу, но Меньшов её «отжал» — так и осталось гипнотическое «Ширли-мырли», которое в фильме напевает Валерий Гаркалин.

Что говорил сам Меньшов

Когда мэтра спрашивали, как переводится название, он коротко и по делу отвечал, что никакого перевода нет. Но тут мы подходит к версии, которую раскопали сами россияне.

Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был

Версия вторая, краеведческая: ногайские корни

Астраханский краевед Закиржан Ильясов, зная, что родители Меньшова были астраханцами, сделал более глубокое лингвистическое исследование. По его мнению, «ширли-мырли» — это упрощённые ногайские глаголы «шырылдайды — мырылдайды», что значит «и шуршит, и мурлычет».

Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был

Суффикс «-ли» в разговорном языке служит для смягчения. Таким образом, фраза могла быть подсознательно усвоена будущим режиссёром в многонациональной Астрахани — как Пушкин впитывал речь няни Арины Родионовны.

Что из этого правда? Скорее всего, сработало удивительное стечение обстоятельств. Москаленко принёс Меньшову частушку, которая, возможно, сама была рождена на стыке культур — казачьего и тюркского фольклора в Поволжье.

Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был

А Меньшов, астраханец по корням, мог почувствовать в ней что-то глубинно знакомое, «своё». Так бессмысленная, на первый взгляд, припевка стала идеальным названием для фильма о причудливых поворотах судьбы Василия Кроликова.

«Мстителям» такие кроссоверы и не снились: «Ширли-Мырли» принадлежит уникальный рекорд — ни один современный фильм его не побьет.

Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли» (1995)
Игорь Мустафин
