Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный

Игра «Камень, ножницы, бумага» или «Цу-е-фа» стала одной из самых популярных у подрастающего поколения Советского Союза. В каждом дворе во всех уголках страны можно было услышать заветные слова, а для состязания не требовался инвентарь. При этом даже спустя годы мало кто догадывается, что же означает экзотичное выражение.

Дело в том, что корнями игра, где сталкивались «камень», «ножницы» и «бумага», уходит в Китай. Именно в Поднебесной придумали первую версию сражения, а вместе с ним и присказку «цу-е-фа». В переводе же эта фраза означает «Пожалуйста, начинайте» или «На старт! Внимание! Марш!».

Однако далеко не всем по вкусу пришлось необычное выражение, которое можно было услышать даже в самой глухой провинции. По этому в стране распространилась и вторая версия игры, в которой звучало уже привычное уху «Камень, ножницы, бумага», после чего и начиналось противостояние.