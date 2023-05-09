«Что же я без фильтров?»: Гузеева сама ужаснулась, увидев себя без прикрас

Лариса Гузеева не стесняется того факта, что активно использует фильтры и фотошоп. Однако на днях знаменитость случайно обнародовала видео, где показала себя без прикрас. Когда звезда экрана поняла, что произошло, было уже слишком поздно.

Нашумевший ролик актриса записала в гримерной, красуясь перед зеркалом. Визажист сделала Гузеевой яркий макияж и эффектную укладку. Рядом с артисткой была также ее дочь Ольга. Записывая видео для социальных сетей, телеведущая вдруг поняла, что забыла кое-что важное.

«А что же я без фильтров-то снимаю?» — возмутилась Лариса Андреевна, ужаснувшись при виде самой себя.

Впрочем, наследница актрисы поспешила успокоить ее, заметив, что она «и так идеальна». К слову, интернет-пользователи придерживаются той же точки зрения. Поклонники считают, что звезда «Жестокого романса» в свои 63 года выглядит молодо и привлекательно.