Что ждет звезд русского шоу-бизнеса в ближайшем будущем: фото не для слабонервных

Большинству знаменитостей придется горько пожалеть о том, что они решили улучшить свою внешность в кабинете косметолога. Правда о столь популярных в последнее время препаратах на основе гиалуроновой кислоты вышла наружу.

Известный хирург Екатерина Лонская поведала в своем Telegram-канале о плачевных последствиях использования филлеров и привела в пример Дениз Ричардс. Она отметила, что за последние годы внешность некогда красивой актрисы испортилась. Всему виной — вездесущая гиалуронка.

«Препараты на основе гиалуроновой кислоты превращают подкожные ткани в „памперс“, удерживающий „воду“», — подчеркнула хирург.

Кроме того, она уточнила, что в результате лицо становится отечным, а исправить это не сможет ни один специалист.

Также Лонская заметила, что сейчас в моде не «раздутое беби-фейс», а точеное личико. Например, таким может похвастаться Белла Хадид. Теперь, как полагает эксперт, звезды шоу-бизнеса будут выстраиваться в очередь, чтобы избавиться от комков Биша и любого другого жира в области лица.