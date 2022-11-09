Что ждет Овна, Стрельца и Льва в ноябре: гороскоп Тамары Глоба

Осень 2022 постепенно подходит к концу. Согласно прогнозам известного российского астролога Тамары Глоба, ноябрь - месяц Скорпиона - будет тяжелым для всех знаков зодиака. Чтобы избежать неприятностей и неудач, придется проявить максимальную осторожность. Но, конечно же, не обойдется без радостных событий и позитивных новостей - они уравновесят периодически возникающие сложности. Каким будет ноябрь для представителей огненных знаков - щедрым или суровым - рассказала Тамара Глоба.

Овен

По словам астролога, последний осенний месяц потребует от Овнов внимательности и сосредоточенности. Не стоит пускать дела на самотек и надеяться на авось - чем аккуратнее будут уроженцы знака, тем меньше проблем у них возникнет.

Особенно внимательными Овнам нужно быть в вопросах здоровья - проигнорировав первые тревожные звоночки, они рискуют серьезно заболеть.

Кроме того, не следует рисковать своими финансами. Расслабиться и вздохнуть свободно можно будет только во второй половине месяца. Фортуна вновь будет благосклонна к Овну и подарит ему внимание, заботу и любовь близких.

Лев

Тамара Глоба предупреждает, что ноябрь станет для Львов месяцем перемен. Есть вероятность сменить работу или получить повышение, кроме того, возможен переезд на новое место жительства. Небесные светила обещают представителям огненного знака проблемы в личной жизни. Львам, которые уже давно счастливы в браке, необходимо обратить особое внимание на дела детей. Зато вторая половина месяца будет легкой и практически беззаботной. Это будет время для саморазвития и творческих прорывов.

Правда, планировать на это время слишком много дел Львам все же не рекомендуется - иначе они рискуют запутаться.

Стрелец

Представителям этого огненного знака ноябрь 2022 будет напоминать американские горки - приятные события будут сменяться неудачами, и наоборот. В первой половине месяца Тамара Глоба советует Стрельцам быть предельно внимательными к своему здоровью.

В середине ноября наступит период затишья, который уроженцам знака рекомендуется провести дома за восстановлением сил.

А вот под занавес месяца дадут о себе знать недоброжелатели - чтобы избежать конфликта, Стрельцам предстоит проявить чудеса дипломатии и включить свое обаяние на полную мощность.