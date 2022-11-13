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Что ждало бы героев «Афони» сегодня: без серьезного лечения не обойтись

13 ноября 2022 07:40
Что ждало бы героев «Афони» сегодня: без серьезного лечения не обойтись

Тот случай, когда психотерапия не помешает.

Фильм «Афоня» заявлен как комедия, но смешного в нем не так уж много. Если более внимательно присмотреться к главным героям, то их остается только пожалеть и направить за помощью к специалистам.

В центре сюжета оказывается 34-летний сантехник Афанасий Борщов. Его состояние служит ярким примером профессионального выгорания. Свою работу герой не любит, своих коллег — тоже, да и те отвечают ему взаимностью. О желании развиваться говорить не имеет смысла до тех пор, пока Афоня не изменит свое отношения к работе, чего никогда не случится.

Без серьезного лечения не обойтись и в случае с влюбленной в Борщова и зависимой от него Кати. Героиня мечтает изменить Афоню, но тот думает о ней лишь в те моменты, когда ему плохо. Тем не менее девушка считает, что рядом с ней должен быть именно этот человек, которому она на самом-то деле совсем не нужна. Пожалуй, только помощь психолога могла бы помочь Кате увидеть истинную причину всех своих проблем, которая кроется вовсе не в поведении нерадивого сантехника, а в ее всеобъемлющем одиночестве.

Фото: Кадр из фильма «Афоня», 1975
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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