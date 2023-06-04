Что заставляли делать принцессу Диану ради Чарльза: правда вас шокирует

Принц Чарльз и принцесса Диана за годы совместной жизни приняли участие в сотнях фотосессий. Их снимки оказывались на первых полосах газет и журналов, но мало кто из публики догадывался, как наследник престола обманывал своих поклонников.

Дело в том, что принцесса Диана была значительно выше своего избранника. Но на всех официальных фотографиях именно принц Чарльз превосходит ее в росте. Это связано с тем, что леди Ди постоянно приходилось идти на хитрости ради своего мужа.

Например, при фотосессиях на лестнице она всегда стояла на несколько ступенек ниже принца. А при прогулках выходила на несколько шагов вперед: присутствующие не замечали ничего необычного, а на снимках будущий король оказывался значительно выше.

Помимо этого, Диана могла слегка присесть на совместных снимках. Например, это заметно на снимке из 80-х, где Чарльз позирует в килте. На этой фотографии принцесса аккуратно сидит на деревянном заборе, нежно держа стоящего супруга за руку.

Таким образом, на всех совместных кадрах супруга будущего короля Англии была вынуждена скрывать свой рост. Точно не известно, чья именно это была инициатива, однако поклонники леди Ди уверены, что именно Чарльз настаивал на этом правиле.