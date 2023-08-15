«Что за ужас?»: на «новый» нос Федоровой без слез не взглянешь

Оксана Федорова поддалась соблазну и легла под нож хирурга. По крайней мере, в этом уверены поклонники изменившейся до неузнаваемости теледивы.

В социальных сетях обладательница титула «Мисс Вселенная» опубликовала свою новую фотографию. На снимке можно хорошо разглядеть лицо знаменитости, что интернет-пользователи и сделали. Увиденное повергло всех в шок.

Подписчики обратили внимание на новый нос эффектной брюнетки. И пришли к выводу, что смотреть на него без слез попросту невозможно. Многие задались вопросом, зачем Федорова сделала ринопластику.

«Как будто нос у вас изменился», «Когда-то была для меня самой красивой во всем. Очень жаль, что так поменялась», «Непонятно, зачем менять что-то в себе, если и так красавица без изъянов», «Что с носом? Майкл Джексон», «Что за ужас?» — возмущаются в Сети.

Правда, домыслы об операции звезда комментировать нужным не посчитала.