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Что за страна Бакардия из «Приключений принца Флоризеля»? Вы точно этого не знали

1 июня 2023 17:00
Что за страна Бакардия из «Приключений принца Флоризеля»? Вы точно этого не знали

Многие советские фильмы полны сюрпризов.

Все, кто смотрел этот великолепный фильм, помнят, откуда был Флоризель и какой страной он правил. Но почти никто не догадывался о загадочном происхождении Бакардии, ведь на карте такого государства даже с лупой не сыщешь.

Даже у Роберта Стивенсона, повести которого и стали основой для повествования в «Приключениях принца Флоризеля», страна была вполне себе реальная — Богемия. А это, как мы знаем, реально существующее европейское королевство. Откуда же взялась Бакардия? Ответ удивит даже искушенного зрителя.

Причины были политические. Богемия находилась в Чехословакии. С Чехословакией СССР дружил. А жители Богемии по Стивенсону были «богемой» в плохом смысле слова. Развращенные, помешанные на материальных ценностях. Все это могло стать ложкой дегтя в бочке меда дружбы народов, если бы кто-то из европейской страны соотнес аллегории.

Поэтому Богемию переделали в вымышленную и забавную Бакардию. Так решил режиссер ленты Евгений Татарский.

Фото: Кадры из фильма «Приключения принца Флоризеля» (1979)
Ксения Куртукова
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