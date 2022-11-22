«Что за престарелый байкер?»: Рому Архипова из «Фабрики звезд» не узнать (фото)

Недавнее появление на публике экс-фабриканта Романа Архипова удивило его поклонников. 38-летний певец, появившийся в студии «Север Шоу » в простой черной футболке, казался значительно старше своих лет. На лице Романа зрители заметили нездоровую одутловатость и мешки под глазами. А небритость и длинные волосы только усиливали неопрятный эффект.

«Как-то плохо выглядит Роман, карьера что ли больше не идет?», «Что за престарелый байкер?», «От молодого мальчика ни следа не осталось», — обсуждают комментаторы в Сети.

Роман Архипов стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд-6». По окончании шоу он стал солистом группы «Челси». А в 2011 году Архипов решил стать сольным исполнителем. За это время он обзавелся связями в Лос-Анджелесе и теперь часто курсирует между двумя странами, записывая синглы с зарубежными продюсерами.

Уже 5 лет он состоит в браке с дочкой медиамаганта Алисой Огородниковой. Пара познакомилась в США. До встречи с Алисой у Архипова была слава сердцееда: по слухам, из-за романа с певцом распался брак Екатерины Климовой и Игоря Петренко.