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Что за «красавица Икука» из песни Боярского в «Трех мушкетерах»? Ответ вас поразит

28 апреля 2023 08:45
Что за «красавица Икука» из песни Боярского в «Трех мушкетерах»? Ответ вас поразит

Фанаты фильма ошибались долгие годы.

Именно Михаил Боярский исполнил все композиции д’Артаньяна в приключенческой картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Песни мгновенно стали популярными среди зрителей, однако далеко не все поклонники правильно разобрали их текст.

Так, многие были уверены, что в композиции «Песня мушкетеров» Боярский упоминает некую Икуку, которой намерен радоваться на своем веку. Зрители считали, что Икука — французское имя вполне конкретной девушки, с которой был знаком и д’Артаньян, и все три мушкетера.

На самом же деле Боярский произносит совершенно другие слова. В припеве композиции, как отмечают «Аргументы и факты», он предлагает порадоваться красавице и кубку. Путаница же возникла из-за невнятного произношения артиста, поэтому уже не одно поколение зрителей думает, что композиция посвящена француженке Икуке.

Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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