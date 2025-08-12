Меню
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

12 августа 2025 21:01
Аддамсы точно ничего не боялись.

Семейка Аддамс всегда славилась своей мрачной харизмой, черным юмором и умением смотреть на жизнь… с кладбищенской стороны. Сначала они покорили мир в виде комиксов, потом — в фильмах и мультсериалах. А с появлением сольного проекта про Уэнсдей популярность этой странной четы взлетела до новых высот.

Интересно, что будь у нас буквальная локализация, главную героиню звали бы просто — Среда. Забавно? Еще как. Но за этим именем скрывается вполне конкретная история.

Как Уэнсдей стала Уэнсдей

Создатель семейки Аддамс вдохновился старинным детским стишком-песенкой «Ребенок понедельника» (Monday's Child), которую придумали, чтобы малышам было проще запомнить дни недели. Но в ней, как водится, не обошлось без мистики.

Вот ее перевод в слегка адаптированной версии:

В понедельник кто рожден, будет с праведным лицом. Кто во вторник появился — благодатью наградился. Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полн. На четверг кто попадет — очень далеко пойдет. Тот, кто в пятницу родится, на любовь не поскупится. Кто в субботу попадет, жизнь того в борьбе пройдет. А рожденным в воскресенье — радость, счастье и веселье.

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Разумеется, родители мрачной девочки выбрали именно среду — «тот, кто будет горьким горем полн». Сглазить и навлечь беду не страшно — это вообще не про Аддамсов.

И что любопытно — описание ей подошло идеально. Каноничная Уэнсдей, еще до Тима Бертона, была буквально одержима смертью, пытками и всем, что может напугать нормального ребенка. Игры с гильотиной? Да пожалуйста.

А вот в версии Netflix она стала мягче — превратилась в готическую Нэнси Дрю, которая теперь не столько восхищается убийствами, сколько их расследует.

Так что без мрачного чувства юмора Аддамсов она могла бы называться хоть Сьюзен. Но, согласитесь, Сьюзен Аддамс — это уже совсем не то.

Ранее мы писали: «Иногда мне нравятся ошибки»: так вот где Бертон черпал идеи — два забытых хоррора в списке его любимых

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдей»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
