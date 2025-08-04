Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей

В карьере Брэда Питта новый рекорд. Его свежий фильм «Формула-1» ворвался в мировой прокат 23 июня и собрал 545 миллионов долларов. Это больше, чем любой другой фильм с его участием. Даже больше, чем зомби-блокбастер «Война миров Z», который держался в топе с 2013 года (там, кстати, было 540 миллионов — теперь это уже «почетное второе место»). Красиво въехал, одним словом.

В «Формуле-1» Питт играет Сонни Хейса — бывшего автогонщика, который много лет назад ушел из спорта, но получает второй шанс. Его приглашают вернуться на трассу — не просто ради славы, а чтобы помочь молодой команде APXGP вырваться в лидеры.

Параллельно он становится наставником новичка по имени Джошуа Пирс (его играет Дамсон Идрис), дерзкого, но еще не до конца сформированного пилота. Их отношения сначала натянуты, но постепенно превращаются в настоящее партнерство.

Есть все, что нужно

Критики хвалят за драйв, зрители — за харизму, фанаты автоспорта — за уважение к деталям. Даже на «Кинопоиске» у фильма 8,2 балла, а это, согласитесь, не каждый блокбастер может себе позволить. Похоже, Питт может всё — и зомби валить, и по трассе нестись на 300 км/ч.

Тем не менее, не обошлось без замечаний. Многие зрители отмечают, что сюжет чересчур знакомый: все повороты предсказуемы, а сценарий щедро угощает нас штампами. Конфликт наставника и ученика, проблемы с машиной перед важным заездом, драматичная травма главного героя — и, конечно, триумф в последний момент. Все это мы уже где-то видели. И не один раз.

Но тут работает простая формула: когда визуал захватывает, актеры харизматичны, а музыка — от самого Ханса Циммера, многие готовы закрыть глаза на сюжетные дежавю.

«У этого фильма есть только один-единственный недостаток: он заканчивается», — пишут пользователи КП.

Если вы думаете, что хорошие мультфильмы — это лишь яркая картинка и простые сюжеты, то французская анимация готова удивить вас по-настоящему. «Самый ценный груз» с рейтингом 8,1 — редкий случай, когда мультфильм способен тронуть взрослого зрителя до глубины души.