«Что за чушь?»: три привычки всех россиянок, над которыми глумятся на Западе

Такие повадки есть у каждой второй.

У представительниц каждой страны в отпуске и на отдыхе есть свои привычки, которые свойственны лишь им. Россиянки, как оказалось, не исключение. У дам из России есть устойчивые паттерны поведения, которые смешат и даже злят девушек с Запада.

Например, россиянки надевают на отдых «все лучшее сразу». Если кепка, то с огромной надписью бренда, если купальник, то тотальное бикини, если платье, то самое дерзкое на всем побережье мини.

Есть еще один момент, который выделяет русскую женщину на курорте из любой толпы. Никто не смотрит так оценивающе на конкуренток, как россиянки. Умению радоваться за других представительниц прекрасного пола, восхищаться или делать комплименты наши соотечественницы явно не обучены.

Если на пляже возле вашего носа тянется шлейф сладких и тяжелых духов, то будьте уверены, что мимо вас недавно прошла русская туристка.

Правда, далеко не все женщины согласны с вышесказанным. Многие уверены: такая характеристика совсем не соответствует истинной сущности девушек из России.