Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать

Фильм «Три плюс два» вышел на экраны в начале 60-х годов. В картине есть один интересный ляп, который заметят только знатоки советского быта.

Дело в том, что в те годы автотуристы пользовались обычными брезентовыми палатками. На них не было ни москитных сеток, ни каких-либо других излишеств. В кадре же появляется палатка, оснащенная симпатичными круглыми окошками в металлической рамке. Для туристов подобные изделия тогда не шили — ни в СССР, ни на Западе.

У палатки необычная конструкция: в ней нет привычной для советских туристов стойки по центру, а сзади — удобный выход. Каркасные палатки тогда уже были, но выглядели они иначе — по периметру устанавливались трубы. Да и применяли такие палатки только в армейских целях.

Предположительно, такая «буржуйская» палатка была создана съемочной командой специально для фильма. Она отлично подходит к модному автомобилю героинь и явно имитирует что-то стильное и западное.