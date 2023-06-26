Что за «бурглафа» из песни Боярского в «Трех мушкетерах»? Ответ вас позабавит

Приключенческий фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» увидел свет в конце 70-х годов. Зрители оценили прочтение знаменитого романа Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, а особенно им запомнились музыкальные номера фильма.

Так, публика осыпала комплиментами молодого Михаила Боярского, который перевоплотился в д’Артаньяна. Но его главная песня вызывала у зрителей недоумение. Многие гадали, что за «бурглафу» упоминает герой в припеве композиции, и активно строили всевозможные теории.

Как оказалось, путаница произошла из-за произношения артиста. На самом деле в припеве он спрашивает сначала по-французски «Pourquoi pas?», а после переводит свой же вопрос на русский язык — «Почему бы нет?». И из-за речи Боярского зрители не могли точно расслышать, что именно он поет, поэтому и превратили простой вопрос в «бурглафу», которая долгие годы смущала не одно поколение зрителей.