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Киноафиша Статьи «Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали

«Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали

14 ноября 2022 08:40
«Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали

Поклонники не ожидали таких перемен во внешности знаменитости.

Алена Свиридова не боится делиться с поклонниками своими «честными» снимками. Артистка старается совсем не ретушировать фотографии и не скрывает возрастные изменения. И именно поэтому многие ее кадры шокируют поклонников.

Так, на одной из недавних фотографий Свиридова позирует в гамаке в миниатюрном купальнике. Обсуждая публикацию в комментариях, поклонники разделились на два лагеря. Одни обратили внимание на возрастные изменения певицы и признались, что не узнали ее на снимке. Другие же похвалили исполнительницу за честность и смелость.

«Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали

«Что за бабушка подумала... а это Свиридова», «Какая милая старушка», «Я вас и не узнала сразу», «Какая вы молодец, что делитесь такими кадрами со всеми и не боитесь своего возраста», — пишут фанаты в блоге знаменитости.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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