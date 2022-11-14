«Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали
Поклонники не ожидали таких перемен во внешности знаменитости.
Алена Свиридова не боится делиться с поклонниками своими «честными» снимками. Артистка старается совсем не ретушировать фотографии и не скрывает возрастные изменения. И именно поэтому многие ее кадры шокируют поклонников.
Так, на одной из недавних фотографий Свиридова позирует в гамаке в миниатюрном купальнике. Обсуждая публикацию в комментариях, поклонники разделились на два лагеря. Одни обратили внимание на возрастные изменения певицы и признались, что не узнали ее на снимке. Другие же похвалили исполнительницу за честность и смелость.
«Что за бабушка подумала... а это Свиридова», «Какая милая старушка», «Я вас и не узнала сразу», «Какая вы молодец, что делитесь такими кадрами со всеми и не боитесь своего возраста», — пишут фанаты в блоге знаменитости.