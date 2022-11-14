«Что за бабушка?!»: отметившую 60-летие Свиридову едва узнали

Алена Свиридова не боится делиться с поклонниками своими «честными» снимками. Артистка старается совсем не ретушировать фотографии и не скрывает возрастные изменения. И именно поэтому многие ее кадры шокируют поклонников.

Так, на одной из недавних фотографий Свиридова позирует в гамаке в миниатюрном купальнике. Обсуждая публикацию в комментариях, поклонники разделились на два лагеря. Одни обратили внимание на возрастные изменения певицы и признались, что не узнали ее на снимке. Другие же похвалили исполнительницу за честность и смелость.