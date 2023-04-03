«Что за ад»: россияне бьют тревогу из-за внешнего вида Киркорова

Фанаты переживают за детей артиста и подозревают его в неадекватности.

Филипп Киркоров опубликовал закулисные кадры со съемок третьего сезона секретно-музыкального шоу «Маска» на НТВ. И разгневал фанатов.

На фотографиях артист предстал в ярком образе. Костюм из желтой струящейся ткани, зеленая с черным накидка с рукавом ¾ и черная кепка с массивной золотой пряжкой. Король российской эстрады дополнил образ цветастыми бусами, браслетами и кольцами. Стилисты покрасили ему волосы в платиновый цвет и завили их.

Образ экстравагантного повелителя ремейков вывел подписчиков из себя своей неуместностью.

«Мой папа называл такой принцип одежки „из-под пятницы суббота“», «Я Арлекино, я просто шут. Вот так образ называется!» — написали пользователи в комментариях.

В личном блоге Киркорова многие возмущались его внешним видом из-за дурного влияния, которое он, как им кажется, таким образом оказывает на собственных детей.

«Клоун, пора бы ума набраться. Скоро детям будет стыдно (если уже не стыдно)», «Психиатричка официально плачет точно!» — многие подписчики засомневались в адекватности артиста.