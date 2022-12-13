Что юная Наташа Королева нашла в Николаеве? Ответ увидели на одном фото

В 90-е Наташа Королева и Игорь Николаев считались самой яркой парой российского шоу-бизнеса. Певица вышла замуж за композитора, который был старше на 13 лет, когда ей было всего 19.

Сегодня многие задаются вопросом о том, что юная артистка нашла в музыканте, который даже не устроил ей пышную свадьбу и не позволил примерить белое платье и фату. Ответ становится очевидным при просмотре архивных фото и видео с участием исполнителя. Например, на YouTube-канале Наташи Королевой есть ролик, датированный 1992 годом, где зрители могут увидеть артиста во всей красе.

Тогда он был настоящим красавцем — молодой, с густыми усами и пышной шевелюрой, делающей его копией Тарзана, второго мужа Королевой. К тому же певец оказался довольно импозантным и обходительным мужчиной, что не могло оставить начинающую исполнительницу равнодушной.

К слову, этот брак продлился почти 10 лет и закончился весьма некрасиво — изменой. Звезда не смогла простить неверность Николаеву и развелась с ним, вскоре после чего и вышла замуж за бодибилдера и стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан.