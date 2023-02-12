Что вытерпел Дуэйн Скала Джонсон ради красоты: мужчины будут в шоке (видео)

Дуэйн Джонсон предстал перед поклонниками в новом и весьма неожиданном образе. Можно с полной уверенностью сказать, что прежде таким актера никто и никогда не видел.

Своим преображением бодибилдер поделился с поклонниками в социальных сетях. Скала обнародовал видео, в кадрах которого показал, что вытерпел ради красоты. От такого все мужчины точно будут в шоке.

В ролике звезду экрана окружили его дочки — семилетняя Жасмин и четырехлетняя Тиана. Малышки не теряли времени даром: они одели на голову своего 50-летнего отца парик и принялись делать ему яркий макияж.

Актеру не оставалось ничего другого, кроме как смириться со своей участью. В подписи к посту Джонсон признался, что не хотел публиковать такое видео в социальных сетях, однако, судя по тому, что оно все же стало достоянием общественности, передумал.

Между тем подписчики остались в восторге от увиденного. «Ты круто выглядишь!», «Вот что значит быть отцом девочек», — подметили они в комментариях.