Что вы знаете о деньгах? Проверьте себя с помощью теста

Принято считать, что на заре становления цивилизации люди практиковали натуральный обмен: один отдавал другому то, чего имел в избытке, в обмен на то, чего у него не было. Однако впоследствии возможности одних и потребности других стали совпадать все реже, поэтому человечеству пришлось придумать некий универсальный эквивалент, который можно было бы менять на любую необходимую вещь. В последние годы некоторые историки и антропологи высказывают мнение, что меновая торговля вряд ли была распространена настолько широко, как это представляли ученые ранее. Дело в том, утверждают специалисты, что в письменных источниках не зафиксировано ни одного случая бартерной экономики, а также свидетельств того, что на ее основе возникли деньги. Зато можно найти много доказательств того, что прототипом денег были некие общезначимые ценности, или предметы, которые высоко ценились в обществе и в обмен на которые люди готовы были пойти на сделку.

В последние годы наличные деньги постепенно отходят на второй план, уступая первенство деньгам электронным и бонусным системам. Тем интереснее будет пройти тест на знание рублевых купюр. Проверьте, сможете ли вы без труда ответить на все вопросы.