«Что вы с нами творите?»: мужчины ахнули, увидев грудь Пеговой (фото)

Для каждой актрисы важно оставаться привлекательной и даже с морщинами на лице или седыми волосами хорошо смотреться в кадре. И все же гены или вредные привычки, в конце концов дают о себе знать. Но есть и примеры, которые доказывают, что при желании каждая может сохранить свою красоту.

Так, артистка Ирина Пегова в свои 44 года выглядит гораздо моложе своего возраста. У нее упругая кожа, и она не стесняется носить откровенные купальники. Выставляя фото с отдыха, женщина поделилась одним пикантным снимком, который ошарашил ее мужскую аудиторию.

На нем актриса лежит на песке и смотрит в сторону, непринужденно демонстрируя своё роскошное декольте. Бюст красавицы оценили и подписчики, подарившие Пеговой множество комплиментов.