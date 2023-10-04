«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN

Буквально на днях стало известно, что большая часть россиян считает именно Ярослава Дронова, больше известного как SHAMAN, лучшим певцом на эстраде в этом году. Молодой исполнитель оставил далеко позади таких признанных звезд, как Николай Басков, Лев Лещенко или Григорий Лепс. Его победе в народном опросе искренне порадовалась и супруга.

Елена Мартынова призналась, что окружающие очень долго не верили в их союз. Посторонние люди делали ей неэтичные замечания о связи с начинающим певцом, который на 14 лет младше.

Но теперь своим абсолютным успехом Ярослав Дронов доказал, что Мартынова с выбором мужа точно не ошиблась. В соцсетях Елена посвятила пост тем людям, которые снисходительно интересовались все это время, как дела у ее супруга, и не замечали его уникальный талант.

«Прямо ему заявляли: „Что в тебе особенного? Подобных миллионы“», — припомнила она.

Мартынова подчеркнула, что на всех последних концертах Ярослав собирает исключительно полные залы. Благодаря этому россияне по всей стране смогли оценить его вокал.