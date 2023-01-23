Что в СССР запрещали мужчинам, и почему у иностранцев это вызывало шок

Жизнь в СССР была строго регламентирована на многих уровнях, что до сих пор шокирует иностранцев. Власти контролировали жизнь граждан страны, в том числе и их внешний вид. И в особенности много внимания было привлечено к нарядам мужчин Советского Союза.

Так, за нарядами и внешностью жителей страны начинали следить еще со школы. Мальчикам запрещали носить длинные волосы или неаккуратные прически и могли вызвать родителей в школу и даже насильно остричь.

Во взрослой жизни запреты и ограничения продолжались. Например, бороды приветствовались лишь у представителей творческой интеллигенции или у ученых, а всех остальных заставляли гладко бриться. Под запретом также оказывались серьги и пирсинг, которые ассоциировались с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации или бунтующими панками из капиталистических стран. И ни тех, ни других не могло быть в СССР.

«Неправильная» прическа или костюм не ставились поводом для судебного преследования, однако активно осуждались обществом. В детстве мальчика с длинными волосами могли побить сверстники, а мужчина в неподобающем костюме вполне мог получить официальный выговор как раз из-за внешнего вида.