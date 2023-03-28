Что в сериале «Место встречи изменить нельзя» списали с реальной истории

Культовый сериал «Место встречи изменить нельзя» основан на реальных событиях. Банда, оставлявшая после себя метку в виде черной кошки, действительно существовала в послевоенной Москве. Впервые о ней заговорили после убийства милиционера Кочкина в Химках. Он попытался помешать им ограбить магазин продуктов.

Неслыханное по дерзости преступление. Обычно правоохранителей предпочитали оставлять в живых. Но этим людям и криминальный закон был не писан. К 1953 году на счету группировки было 28 разбойных нападений и 11 убийств. Они грабили магазины, рестораны и сберкассы.

Дело доверили следователю Владимиру Агапову. В нем без труда зритель узнает Шарапова — героя Владимира Конкина. Конкретного прототипа у героя Владимира Высоцкого нет. Однако важную роль в аресте реальной банды сыграл Игорь Скорин. У него, как и у его экранного коллеги Шарапова, был успешный опыт внедрения в преступную банду. Усилиями милиционеров все преступники (12 человек) были схвачены. Двух из них расстреляли, еще 10 получили серьезные тюремные сроки.