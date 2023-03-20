Что в лоб, что по лбу: 3 знака Зодиака, которые не делают выводов из ошибок

Представители этих знаков постоянно наступают на одни и те же грабли.

“Век живи - век учись”, - эта народная мудрость подразумевает под собой не только непрерывность процесса познания мира, но и умение осознавать свои ошибки, учиться на них и делать верные выводы. К сожалению, далеко не все способны хорошенько проанализировать свои промахи и извлечь из случившегося урок. Раз за разом такие люди будут наступать на до боли знакомые грабли, а потом удивляться, почему в их жизни ничего не меняется. По словам астрологов, подобное поведение присуще определенным знакам зодиака. Рассказываем, кто входит в их число.

Овен

Представители огненного знака - из числа любителей бега по граблям. Овен не в силах признаться даже самому себе, что допустил ошибку, а значит, он будет совершать ее снова и снова с умным видом, мол, так и было задумано.

Кроме того, осознать свои просчеты уроженцам этого знака мешает чрезмерная эмоциональность.

Находясь во власти сильных чувств, Овен не способен сделать выводы и запомнить их как следует на будущее.

Остыв, представитель этого знака поспешит по своим делам дальше. Негативный опыт он постарается забыть поскорее, до тех пор, пока снова не наломает дров. Вырваться из этого замкнутого круга Овен не в состоянии.

Водолей

В гороскопе за Водолеем закрепилась слава свободолюбивого знака. Его представители делают все, что в голову взбредет, не задумываясь о последствиях. Порой они бывают удачными, а порой… мягко говоря, не очень.

Учиться на своих ошибках уроженец воздушного знака не станет - ведь признать свою неправоту означает расписаться в собственном бессилии.

Нет, этого Водолей допустить никак не может.

Вот и получается, что этот знак бежит по граблям из чистого упрямства и нежелания показаться окружающим неудачником. А вот о том, что отрицая свои ошибки, выглядит нелепо, Водолей не задумывается.

Рыбы

“Я не могу анализировать свои ошибки, у меня плавники”, - именно эта фраза могла бы стать неофициальным девизом Рыб.

Представители водного знака, допустив промах, закрывают глаза и прячутся.

Доказывать Рыбе, что такое поведение еще может быть присуще ребенку, но уж никак не взрослому человеку, бесполезно. Все равно уроженцы знака не станут прислушиваться к чужим словам.

Для Рыб куда милее сладкая ложь, чем какая-никакая, но правда. Они будут убеждать себя и окружающих в том. что все в порядке, хотя на самом деле допустили эпичнейший промах.