Что в королевской семье дарят на Рождество: россиян эта традиция введет в ступор

Обмен новогодними подарками — одна из традиционных частей праздника в России. Особенно ее ждут дети, ведь им достаются сладости и сюрпризы от Деда Мороза. Презенты вручают друг другу и жители западных стран, правда, делают они это чаще на Рождество. Исключением не стала даже британская королевская семья. Более того, у них есть особый обычай, который может ввести многих россиян в ступор.

Вместо роскошных и дорогих подарков обитатели Букингемского дворца обмениваются милыми нелепицами. Именно благодаря этой традиции королева Елизавета II однажды стала обладательницей шапочки для душа с неприличной надписью, которую ей подарил принц Гарри. А его, в свою очередь, «осчастливила» Кейт Миддлтон, вручив игрушечную обнаженную куклу, которая от воды увеличивается в размерах.

Обычай поддерживала даже леди Спенсер, причем не только в отношении родственников. Как-то раз принцесса Диана подарила близкой подруге дешевый коврик для ванной с «хищным» леопардовым принтом.