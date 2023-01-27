Что у них в голове? Россияне опешили от реакции иностранцев на «Снежную королеву»

Советская «Снежная королева» — это борьба Герды-Венгрии против остатков сталинизма. Что? Читая иностранные отзывы о наших мультфильмах, можно узнать много нового.

То, что зарубежные зрители обнаружили в советском анимационном фильме Льва Атаманова 1957 года, заставило российских комментаторов лишь с недоумением пожать плечами. Так, один из иностранных пользователей в своей рецензии похвалил картину за эстетическую мрачность, но тут же добавил, что мультик вышел через 4 года после смерти Сталина и через год после введения советских войск в Венгрию. Такой контекст делает мультфильм глубокомысленным и якобы намекает на стойкость духа венгров — видимо, их сравнивают с Гердой, которая сопротивлялась злу и была готова на все, чтобы вытащить Кая.

В комментариях россияне отметили, что такие «отзывы» подталкивают пересмотреть советскую классику. «Ну, как Сталина-то не приплести!?» — возмущается один неравнодушный киноман. «При чем тут Венгрия, как они любят притягивать за уши», — пишет другой. «Маленькому и гордому венгерскому народу корона явно мозги сдавила. А чего так скромно?» — поинтересовался третий комментатор, предложив интегрировать в «контекст» Кая и Герды революцию на Кубе.