Что у нее в трусах? Бузова случайно засветила лишнее на людях (фото)

Ольге Бузовой не привыкать позориться на публике. За время ее головокружительной музыкальной карьеры с участницей «Дома-2» чего только не случалось. И фонограмма отключалась, и слова местами она меняла, и даже флаг России с флагом европейского государства перепутать пару лет назад ухитрилась.

Однако позор такого рода Бузова стерпела впервые. Концертный наряд, который поправившаяся на несколько кило звезда выбрала для выступления, оказался с подвохом. На одном из концертов звезда с размахом опростоволосилась на глазах у тысячной толпы.

Во время энергичного танца «по-бузовски» певица неудачно раздвинула ноги, напрочь позабыв о надетом мини. Платье, конечно же, непростительно задралось, обнажив для изумленных зрителей белое нижнее белье под черным трикотажем.

Сама артистка никак не комментировала крайне неудачный выбор нижнего белья, а также свои весьма откровенные телодвижения, но ей и привлекать к себе внимание явно не впервой.