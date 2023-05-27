Что у нее с ногами? Загитовой не стоило показывать слишком честное фото

Алина Загитова отметила свое 21-летие и пустилась во все тяжкие. Прославленная фигуристка отправилась в Дубай, где показала себя во всей красе.

День рождения олимпийская чемпионка решила отметить в шикарном ресторане. Для торжественного выхода в свет спортсменка примерила на себя маленькое черное платье. Короткий наряд позволил Загитовой показать свои длинные ноги, но именно поэтому знаменитость попала впросак.

В социальных сетях Алины появилось слишком честное фото, которое вызвало у многих недоумение.

Интернет-пользователи задались вопросом о том, что же случилось с ногами именинницы. Мало того, что они кажутся слишком худыми, так еще и покрыты многочисленными ранами и ссадинами.

По всей видимости, знаменитость не посчитала нужным замаскировать свою неидеальную кожу при помощи фотошопа. Впрочем, преданные фанаты простили эту оплошность и засыпали Загитову комплиментами и пожеланиями всего наилучшего.