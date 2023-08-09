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Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ

9 августа 2023 08:30
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ

Поведение девочки-подростка шокирует публику.

Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Известная телеведущая делает все возможное, чтобы ее любимые наследники ни в чем не нуждались и чувствовали себя счастливыми, но, похоже, с этой задачей не справляется.

В социальных сетях коллега Александра Гордона часто рассказывает поклонникам о жизни своей семьи. Фотографии Арсения, Артема и Яны регулярно появляются в блоге ведущей шоу «Мужское / Женское». Интернет-пользователи обратили внимание на одну деталь, которая касается дочери Барановской и Аршавина.

Нередко Яна на снимках выглядит злой и недовольной. В блоге звезды есть кадр, на котором она запечатлена со всеми своими детьми. И если Артем и Арсений выглядели вполне довольными жизнью, то Яна переполошила народ своим видом.

«Лицо такое, словно лимонов наелась», «Постоянно чем-то недовольна», «Все дети как дети, а у этой постоянно лицо злое», — осудили девочку-подростка подписчики знаменитости.

Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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