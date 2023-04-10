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«Что ты с собой сделала?»: ахнете, увидев Наталью Андреевну из Comedy Woman

10 апреля 2023 11:45
«Что ты с собой сделала?»: ахнете, увидев Наталью Андреевну из Comedy Woman

Совсем скоро знаменитость встретит 45-летие.

Именно роль Натальи Андреевны, главной героини Comedy Woman, сделала Наталью Еприкян народной звездой. Долгие годы образ грозной главы коллектива закрепился за талантливой артисткой, но после завершения проекта артистка ушла в тень.

Как оказалось, звезда экрана поставила карьеру на паузу и вернулась на свою историческую родину — в Грузию. Теперь она путешествует преимущественно по Грузии и Армении, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях, за которыми следят больше 250 тысяч человек.

По словам подписчиков, Еприкян заметно постарела за прошедшие годы. В ней больше не узнать строгую героиню комедийного шоу, полюбившуюся зрителям, на ее лице заметны усталость, а также морщины и другие возрастные изменения.

«Что ты с собой сделала?», «Совсем другой человек», «Я бы и не узнала даже», — недоумевают подписчики.

«Что ты с собой сделала?»: ахнете, увидев Наталью Андреевну из Comedy Woman
Фото: соцсети, кадры из передачи "Comedy Woman" (2008-2020)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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