«Что ты с собой сделала?»: ахнете, увидев Наталью Андреевну из Comedy Woman
Совсем скоро знаменитость встретит 45-летие.
Именно роль Натальи Андреевны, главной героини Comedy Woman, сделала Наталью Еприкян народной звездой. Долгие годы образ грозной главы коллектива закрепился за талантливой артисткой, но после завершения проекта артистка ушла в тень.
Как оказалось, звезда экрана поставила карьеру на паузу и вернулась на свою историческую родину — в Грузию. Теперь она путешествует преимущественно по Грузии и Армении, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях, за которыми следят больше 250 тысяч человек.
По словам подписчиков, Еприкян заметно постарела за прошедшие годы. В ней больше не узнать строгую героиню комедийного шоу, полюбившуюся зрителям, на ее лице заметны усталость, а также морщины и другие возрастные изменения.
«Что ты с собой сделала?», «Совсем другой человек», «Я бы и не узнала даже», — недоумевают подписчики.