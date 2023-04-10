«Что ты с собой сделала?»: ахнете, увидев Наталью Андреевну из Comedy Woman

Именно роль Натальи Андреевны, главной героини Comedy Woman, сделала Наталью Еприкян народной звездой. Долгие годы образ грозной главы коллектива закрепился за талантливой артисткой, но после завершения проекта артистка ушла в тень.

Как оказалось, звезда экрана поставила карьеру на паузу и вернулась на свою историческую родину — в Грузию. Теперь она путешествует преимущественно по Грузии и Армении, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях, за которыми следят больше 250 тысяч человек.

По словам подписчиков, Еприкян заметно постарела за прошедшие годы. В ней больше не узнать строгую героиню комедийного шоу, полюбившуюся зрителям, на ее лице заметны усталость, а также морщины и другие возрастные изменения.