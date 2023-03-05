Что тут вообще происходит: вы впадете в ступор, посмотрев на дом Цыгановой

Больше 25 лет назад Вика и Вадим Цыгановы переехали в собственный особняк в подмосковной деревне Мышецкое. На участке в полтора гектара они построили трехэтажный особняк, дизайн которого шокирует поклонников знаменитой пары.

Дело в том, что супруги остановили свой выбор сразу на нескольких стилях. Так, их веранда выглядит как французский деревенский дом, а внутри можно увидеть влияние готики, древней Руси, модерна и других течений.

Главная же комната, в которой Цыгановы проводят больше всего времени, похожа на рыцарский зал. В его оформлении артисты использовали массивный стол, а спинки стульев украшены гобеленами.

«У нас есть рыцарский зал, где мы устраиваем балы», — призналась Цыганова в шоу «Секрет на миллион».

Пользователи Сети были шокированы убранством особняка знаменитостей. В комментариях к выпуску фанаты признались, что не смогли бы и дня провести в таком доме. По их мнению, помещение выглядит нежилым и холодным, а от количества стилей просто кружится голова.