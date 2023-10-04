«Что-то происходит под мышками и между ног»: раскрыт личный секрет Пугачевой

Годы идут, но Алла Пугачева остается красоткой. Пластические хирурги в один голос твердят, что это их заслуга. Но близкий друг Примадонны считает иначе.

Сергей Зверев утер нос медикам, раскрыв личный секрет «женщины, которая поет». Доподлинно известно, что в свое время бывшая жена Филиппа Киркорова ложилась под нож, но хирургическое вмешательство прошло неудачно. И после этого знаменитость зареклась когда-либо еще делать операции. Как заметил стилист, певица действительно больше не рисковала своим здоровьем.

Молодой и привлекательной она остается потому, что никогда не завидует другим женщинам. Если бы артистка испытывала это чувство, то пагубных последствий для внешности избежать бы не смогла.

Шоумен отметил, что у тех, кто завидует, появляются гусиные лапки вокруг глаз и второй подбородок. Но не это самое страшное.

«Что-то происходит под мышками и между ног», — подметил исполнитель в беседе с «Московским комсомольцем», уточнив, что Алле Борисовне это не грозит.

К тому же, как поведал Зверев, чтобы сохранить свою красоту, женщинам не стоит «чур-чурить», то есть заниматься магией. Сергей подчеркнул, что мать Кристины Орбакайте никогда не занималась темными делами, поэтому даже в 74 года хороша собой.