«Что-то пошло не в ту сторону»: Соловьев заговорил об уходе из «Доброго утра»

Тимур Соловьев стал ведущим «Доброго утра» в 2011 году. В течение многих лет тысячи поклонников просыпались вместе с ним и готовились к новому дню. Но звезда экрана не скрывал: после 40-го дня рождения он должен покинуть проект.

Однако установки Соловьева с годами изменились. И не так давно он признался, что все же не собирается увольняться с любимого шоу, так как оно заряжает энергией и ставит перед ним профессиональные вызовы.

«Раньше у меня была установка, что если я буду вести „Доброе утро“ в 40 лет, то, значит, что-то пошло не в ту сторону. Мне 41, и установку я пересмотрел», — рассказал ведущий изданию Maxim.

При этом Соловьев не стал уточнять, собирается ли он все же искать новый проект. Телеведущий никогда не скрывал, что планирует развивать свою карьеру, поэтому поклонники мечтают увидеть его в новых амплуа и неожиданных шоу.