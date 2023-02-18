Что-то пошло не так: народ поражен внешностью дочери Жигунова

Звездный гардемарин — счастливый отец двух дочерей, одна из которых приемная. Тем не менее Анастасию, дочь первой супруги, Жигунов воспитывает как родную. Примечательно, что она гораздо больше похоже на отчима, нежели родная дочь Мария.

Жигунов сначала не очень обрадовался, когда узнал, что вместо долгожданного сына у него будет девочка. Будто бы он даже сказал жене: «Ну, и что мы с ней будем делать?» Однако Мария докажет свою самостоятельность совсем скоро.

Сниматься дочка Жигунова начала в 8 лет. Дебютом стал фильм Кирилла Серебренникова «Раздетые». Через четыре года она сыграла Катю, подружку главного героя в семейной комедии «Вовочка». Ее работу оценили как зрители, так и критики.

Однако поклонники Жигунова недоумевали, как у секс-символа отечественного кино могла появиться дочь с такой незамысловатой внешностью. Когда Марии было 17 лет, Жигунов увлекся Анастасией Заворотнюк. Позже он вернулся в семью, но брак спасти не удалось, и в 2020-м родители все-таки развелись. Мария отучилась на философа в МГУ, после чего поступила во ВГИК. Первой серьезной работой после университета для нее стал фильм «Три мушкетера», где она трудилась ассистентом режиссера монтажа.