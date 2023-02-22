Что-то не туда натянули: пластика Мадонны шокировала даже бывалых фанатов (фото)

Поклонники уже не ждут хитов от этой поп-дивы.

Когда-то танцевальные и ритмичные песни Мадонны занимали самые высокие позиции в музыкальных чартах, но сегодня она остается в поле зрения СМИ благодаря совершенно другим обстоятельствам.

Американская исполнительница в погоне за молодостью и красотой стала частой пациенткой пластических хирургов и косметологов. Ее губы, рот и скулы стали гораздо больше и острее, поэтому она и утратила былую привлекательность. Кажется, что теперь певицу больше всего беспокоит ее внешность, а не творчество, и преданные фанаты не раз ее в этом упрекали.

Даже во время церемонии «Грэмми» Мадонна удивила публику не красочным музыкальным номером, а своим внешним видом. Отек на ее лице был вызван недавней операцией и выглядел устрашающе. А глаза и брови женщины сильно натянулись к вискам, из-за чего взгляд стал полон злобы.