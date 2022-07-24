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Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев

24 июля 2022 16:32
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев

Мультфильм сравнили с психоделикой.

«Ежик в тумане» даже спустя 47 лет после премеры продолжает вызывать бурю эмоций у зрителей по всему миру. Так, итальянцы, посмотревшие творение Юрия Норштейна, не смогли поверить простому факту:

«Говорите, это мультфильм для детей? Что за гениальные дети в ваших краях! У нас в Италии смотрят "Свинку Пеппа" и гномика Давида. У нас не было мультфильмов с таким сюжетом».

В то же время они отметили, что в детстве перепугались бы рваного повествования, мрачного стиля и тревожной атмосферы произведения. По мнению иностранцев, подобная психоделика не подходит для просмотра малышам — только зрителям старшего возраста.

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Такая риторика не пришлась по душе русскоязычным почитателям Норштейна, которые ничего страшного в его произведение не видели даже в детстве.

«Нет и не было понятия "психодел" в советской мультипликации. Был полет фантазии. Добрый. Все-таки даже такие славные люди, как эти итальянцы, ограничены терминами того мира, в котором они выросли», — посетовал комментатор под выпуском «Итальянцы by Kuzno Productions».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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