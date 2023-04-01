Что Тарантино говорил про фильм «Москва слезам не верит»: вы будете поражены

Квентин Тарантино срежиссировал не так много фильмов, как это может показаться на первый взгляд. Но каждая из его картин вызывает у зрителей и критиков неподдельный восторг. А особый стиль работы маэстро сразу узнают даже те, кто далёк от мира кинематографа.

Впрочем, у этого талантливого постановщика есть свои фавориты, и они кажутся не совсем типичными для американцев. Уже в подростковом возрасте он был наслышан о русских фильмах, но считал, что в большинстве своём они достаточно тяжелые. Однако мелодрама «Москва слезам не верит» изменила мнение Тарантино.

Оскароносную картину Владимира Меньшова Квентин посмотрел всего в 15 лет, но даже сегодня он не забывает детали этого шедевра, такие, как грязные туфли одного из героев.