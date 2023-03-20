Что такое «вдовий поселок» и почему туда хотели попасть все женщины СССР

Сегодня Жуковка — одно из элитных коттеджных поселений в 9 километрах от Рублевки. Здесь живут политик Алексей Кудрин, певцы Олег Газманов и Жасмин. В советское время Жуковку чаще называли совсем иначе.

Когда-то дачный поселок населяли жители села Луцкое, известного еще с XV века. Позже им владела боярыня Морозова — та, что стала символом старообрядческой борьбы с церковной реформой патриарха Никона. Село пережило нашествие французов, большевики построили здесь водохранилище.

В 1930-х Сталин захотел обустроить дачу в Жуковке. Все местные жители были постепенно выселены. Вокруг генсека стали селиться партийные функционеры и представители творческой интеллигенции. Они получали загородные дома от вождя в подарок.

Так, свои дома в поселке поучили Мстислав Ростропович, Андрей Сахаров, Климент Ворошилов и Георгий Жуков. Именитые мужья в силу разных причин уходили из жизни раньше своих женщин. И те после смерти супругов оставались хозяйничать в доме, а Жуковку стали называть вдовьим поселком. Несмотря на отпугивающее прозвище, о даче в тех местах мечтали многие — чтобы быть поближе к элите.