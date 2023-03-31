Что такое «тещина комната» в хрущевках: о ней до сих пор мечтают все хозяйки

Так называемые хрущевки стали самыми популярными типовыми домами на территории СССР. В однотипных квартирах жили миллионы людей, приспосабливая помещения под свои нужды. И чаще всего такие перемены затрагивали маленькую комнату без окон, которую прозвали «тещиной комнатой».

Дело в том, что изначально архитекторы предполагали, что советские граждане будут использовать ее как место для хранения вещей, чтобы не загромождать комнаты большими шкафами. И многие действительно делали именно так, но в некоторых квартирах у комнаты была совершенно другая роль.

Например, «тещину комнату» использовали как гостевую спальню. В ней располагали миниатюрную кровать, на которой могли положить друзей или родственников. Или тещу, из-за чего комната и получила свое название.

При этом современные хозяйки нередко отмечают, что скучают по подобному помещению. Современные планировки редко предусматривают специальное помещение под вещи, а хрущевки могли предоставить жителям такую возможность.