Что такое терем на самом деле: оторопеете от правды

Терем сегодня — это деревянный дом, в котором жили во времена Древней Руси. В массовом сознании он предстает в виде двух- или трехэтажного строения с резными ставнями и большим садом. Но на самом деле теремом называли совсем не это.

Дело в том, что жилье Древней Руси делилось на несколько частей. И одна из них предназначалась для женщин, которые жили отдельно. Располагаясь обычно выше всего остального строения, она становилась своеобразной тюрьмой для дочерей, матерей и сестер, которым запрещалось общаться с мужчинами. И именно эту часть дома называли теремом, а не все строение целиком.

Ситуация изменилась только при Петре I, который запретил подобные практики, выпустив специальный указ. Слово же осталось в языке, постепенно изменило свое значение и теперь обозначает весь деревянный дом того периода.